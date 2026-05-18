SFPmute トップウイングは、スイッチングハブなどの未使用のSFP/SFP+ポートに挿入する、パッシブ型SFPターミネーター「SFPmute」を5月28日に発売する。価格は1個8,800円。 同社はこれまで、「未使用LANポートに挿入するLANターミネーター・LANmuteによって、空きポートからの外来ノイズ流入や不要な高周波的振る舞いに対策しており、SFPmuteは、この考え方をSFP/SFP