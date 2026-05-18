◆ 攻守両面で見えた“粗”17日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』で、解説者の佐伯貴弘氏が中日・鵜飼航丞について言及。打撃と守備の両面で精彩を欠いたことを指摘した。この日、鵜飼は「一番・中堅手」でスタメン出場した。佐伯氏はまず打撃面に言及。「鵜飼はチームの流れを変えられる存在」と期待を寄せた一方で、内容の悪さを問題視した。初回は先発の郄橋宏斗が三者凡退で良い流れを作った直後だったが、