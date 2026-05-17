（台北中央社）17日午前8時46分ごろ、中部・南投県埔里を震源とする地震があった。震源の深さは15.5キロ、地震の規模を示すマグニチュード（M）は5.1と推定される。中央気象署（気象庁）は、今後1週間はM4〜4.5程度の余震に注意するよう呼びかけた。各地の最大震度は次の通り。震度4＝中部・南投県▽震度3＝中部・台中市、苗栗県、東部・花蓮県▽震度2＝北部・新北市、桃園市、新竹市、新竹県、中部・彰化県、雲林県、南部・嘉義県