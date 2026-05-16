（東京中央社）教育部（教育省）の練習船「御風」が、11日から13日まで愛媛県松山港に初めて寄港した。船上では海事を学ぶ台日の学生らによる交流イベントが初めて開かれ、200人以上が参加した。御風は2023年に進水した練習船で、総トン数は9680トン、全長114メートル。松山港では教育部技術・職業教育司（局）の楊玉恵司長や御風を運用する高雄科技大学、台北駐大阪経済文化弁事処（総領事館に相当）、愛媛県観光スポーツ文化部、