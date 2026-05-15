（台北中央社）台北市信義区の松山文創園区に、蔦屋書店の海外初の直営店が16日にオープンする。台湾で蔦屋書店を展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ（CCC）の台湾法人、台湾蔦屋の大塚一馬董事長（会長）は14日までに中央社の単独インタビューに応じ、新店舗の「松煙店」について、同所ではビジネスをするのではなく、「台湾と日本の文化の架け橋になりたい」と思いを語った。松山文創園区は日本統治時代建設の旧たばこ