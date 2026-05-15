(C)サンライズ バンダイナムコグループの横断プロジェクト「ガンダムプロジェクト」は、ガンダムシリーズが2029年にアニメ放送開始から50周年を迎えることを記念した「ガンダム 50周年プロジェクト」を始動する。2029年にはシリーズの原点である「機動戦士ガンダム」のリマスター展開などを予定する。 ガンダムシリーズは「機動戦士ガンダム」が1979年4月7日にアニメ放送を開始してから、90