ハイセンスジャパンは、50インチサイズで量子ドット×ミニLEDバックライト技術を搭載した「50U88R」を5月下旬より発売する。価格はオープンで、市場想定価格は17.6万円前後。 ミニLEDバックライトを数多く敷き詰めることで、従来の液晶テレビよりも明るく高コントラストな映像が楽しめるモデル。液晶パネルは4K/3,840×2,160解像度。 バックライトの光を効率的に変換できる量子ドット技術を採用。緑と赤の色表現が拡