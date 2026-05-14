強い紫外線やブルーライト、乾燥など、夏の肌ストレスが気になるこれからの季節。韓国発のグローバルビューティーブランド「LANEIGE（ラネージュ）」から、うるおいバリア研究に基づいた新作UV「ウォーターバンク UVバリアサンスクリーン」が登場します♡スキンケア成分78.3％*¹配合で、日中もうるおいを守りながら紫外線対策ができる注目アイテム。みずみずしい使用感