熊本市が、固定資産税の納税通知書に別の人の納付書の一部を封入するミスがあったと発表しました。 11日、熊本市に「固定資産税納税通知書に別の人の領収書がついている」と市民2人から連絡がありました。熊本市によりますと、納税通知書と納付書は連なって印刷され、専用の機械でカットして封函されますが、今回、端までカットできておらず、隣に印刷された別人の納付書の控えが一緒に封入されたということです。納付書の控