12日、熊本県阿蘇市の阿蘇カドリー・ドミニオンでヤマアラシ2匹が脱走しましたが、12日夜のうちに2匹とも捕獲されました。阿蘇カドリー・ドミニオンでは、12日朝、職員が出勤したところヤマアラシのオスとメスあわせて2匹が展示エリアにいないことに気が付き、夕方、警察に通報しました。捜索の結果、オスは、12日午後4時半頃、展示エリアから200ｍほど離れた建物と壁の間から見つかり、捕獲され、メスも午後7時半頃、