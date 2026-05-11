“涼しい北海道の夏”は、もはや過去のものになりつつあるのかもしれません。2025年、北海道の夏（6～8月）の平均気温は歴代1位の高温となり、北見市では最高気温39.0℃という過酷な暑さを記録しました。 こうした急激な気候変動のなかで、私たちが普段スーパーやお店で手に取る商品の品質は、一体どのように守られているのでしょうか。 北海道から全国へ総合物流サービスを展開する『株式会社ロジネッ