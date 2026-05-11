キックボクシングでＫ−１元３階級制覇王者の武尊（３４）が１１日、自身のＸを更新し、現役最終マッチとして臨んだ４月２９日の「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １」でのロッタン（２８）＝タイ＝戦で、足を骨折していたことを明かした。レントゲン画像とともに「試合終わってからずっと足痛いなーって思ってたら足折れてた。笑 最後までＮａｔｕｒａｌ“Ｂｏｎｅ”Ｋｒｕｓｈｅｒでした笑 もう試合ないしゆっくり治します 本当勝ってよかった」と、自虐的な冗談を交えながら報告した。

武尊は、昨年３月にわずか１分２０秒で敗れていたロッタンとの再戦に臨み、計４度のダウンを奪う圧倒的な内容で５回ＴＫＯ勝利。雪辱を果たすとともに悲願のＯＮＥ初タイトルも獲得し、有終の美を飾った。

今月１日には引退会見を行い、「全部が理想通り。夢の中にいる感覚。実感が湧いてない」と心境を明かし、「つらいこともたくさんあったが、最後に報われた。今はつらかったことも全部チャラになったというか、このためにあったんだなと」と感極まって涙も浮かべていた。