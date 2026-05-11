お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄が5月11日深夜にXを更新し、中山功太との一件について長文の謝罪ポストを行った。これまでの流れをスポーツ紙記者が整理する。「中山さんが5月5日に配信されたインターネット番組の『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』（AMEBA）で、10年もの長期間にわたり自身をいじめてきた先輩芸人にまつわるエピソードを披露しました。本番直前に暴言を吐かれるといった被害を受けたそうです。番組で名