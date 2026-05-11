〈見て、触れて、感じて〉。ただ遊ぶだけではない、貴重な思い出をつくることができる、ものづくり。東海エリアには、やきものや宝石など、様々なアイテムを使ったものづくりを体験できる施設がたくさんあります。今回は、子どもはもちろん大人も夢中になって楽しめる体験施設7つを厳選してご紹介！いつもとは一味違う、心に残る体験をしよう！ ※おでかけファミリーレジャーガイド/Cheek/NAGOYA.過去の特集ペӦ