某有名人がYouTubeチャンネルで絶賛したり、家電芸人がテレビ番組で紹介したことで再度注目を集めたダイソンのスティッククリーナー「Dyson PencilVac Fluffycones (SV50 FC)」（以下、PencilVac）。何がそれほど人を惹きつけるのでしょうか。発売はちょうど1年前になりますが、今更ながら試してみました。 ↑ダイソンのスティッククリーナー「Dyson PencilVac Fluffycones (SV50 FC)」 ダイソン 「Dyson PencilVac