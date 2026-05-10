ヒロミ が5月9日放送の『嗚呼！！みんなの動物園』（日本テレビ系）に出演。ネコとの距離を縮めようとするロケが、波紋を呼んでいる。「この日、ヒロミさんは、保護猫を飼っているギャルタレント・みりちゃむさんの家を訪問。彼女はこれまで38匹の野良猫を保護し、新しい飼い主を見つけて譲渡してきました。現在は犬・猫合わせて11匹を飼育しています。中でも手こずっているというのが、オスの“たくあん”、メスの“メンマ”