タレントで女優のMEGUMIが語った、グラビアアイドル時代に受けたハラスメントの実態が波紋を呼んでいる。「それは5月9日放送のトーク番組『おしゃべり小料理ゆみこ』（MBS）での発言です。19歳でグラドルデビューしたMEGUMIさん。MCの有働由美子さんから『グラビア時代って辞めたいと思ったことは？』と聞かれると、『（当時のグラビア界は）芸能界でいうところのヒエラルキーが一番下だった』と打ち上げました。さらに『おい