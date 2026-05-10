5月9日、歌手で女優の 小泉今日子 が芸能活動の休養を発表し、波紋を広げている。「個人事務所『株式会社明後日』の公式サイト上で、『小泉今日子は“KK60〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026”終了より、2026年は休養期間とさせていただきます。年内のお仕事は全てお断りさせていただきます』という報告がありました。今年2月4日、60歳・還暦を迎えた小泉さんは、それを記念したツアーを敢行中ですが、5月10日の沖縄公