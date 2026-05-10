Samsungは2023年のGalaxy S23 Ultraで200MPメインカメラを初めて搭載しましたが、最新のGalaxy S26 Ultraに至るまで、基本的な構成に大きな変化はありませんでした。しかし、2027年登場予定の「Galaxy S27 Ultra」では、この200MPカメラが大幅にアップグレードする可能性が浮上しています。 中国Weiboのリーカーである「Smart Pikachu」氏は、Samsung（およびHUAWEI）が可変絞りを備えた200MPメインカメラをテストしていると主