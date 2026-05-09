マンションの窓を清掃中に携帯番号を差し出された翔太！出会いのない職場に一筋の光【漫画】「スカッと気持ちのよい」本編を読む商業雑誌でなくてもSNSで自身の漫画を投稿し、読者と直接つながれる現代。読者の声を取り入れて共に作り上げる、コマkoma(@watagashi4)さんの「窓拭きお兄さんが告られておじさんたちが奮闘する漫画」が話題だ。本作はコメントの反応を見ながら話が展開し、「ツイバズ」にも速報されるほど注目を集めた