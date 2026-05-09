「窓越しに告白された」清掃員の青年→連絡先を紛失し…おじさん軍団の“執念の捜索劇”に「爆笑した」【作者に聞く】

「窓越しに告白された」清掃員の青年→連絡先を紛失し…おじさん軍団の“執念の捜索劇”に「爆笑した」【作者に聞く】