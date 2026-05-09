韓国では若年層の期間制雇用だけが増え、正規職はもちろん自営業も減少した、と韓国紙が伝えた。企業が正規職の新規採用を減らし、自営業の景気までもが悪化した影響だ。期間制雇用の増加は正規職や自営業の仕事を見つけられず押し出された若年層が「次善の策」として期間制を選択したためとみられる。中央日報は韓国労働研究院の「月刊労働レビュー」4月号に掲載された「非正規職の雇用構造と労働条件の変化」と題する報告書を紹