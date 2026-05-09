2026年5月14日より東京・本多劇場でスタートする舞台「はがきの王様」。深夜ラジオとリスナーの関係を描いた本作は、松岡昌宏、黒谷友香、ピエール瀧と名だたる名優たちが出演する。その中で、はがき職人役で出演する俳優の栗原萌実。福岡で芸能生活を送り、今回、この舞台に挑戦する彼女、その生い立ちから演技へのアプローチ、そして、これからについて語ってもらった。■すべての経験は表現に通じる「ものすごく繊細だと思い