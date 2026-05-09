お笑い芸人の中山功太が、“10年間いじめを受けた先輩芸人”について言及。さらに別の芸人も参戦し、ネット上では“犯人探し”が過熱している。「発端は、5月5日配信のネット番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』（ABEMA）でした。中山さんが『10年ぐらい、ある先輩芸人からいじめを受けてきた』と告白したのです。その先輩芸人は世間的には好感度が高く、『普通にむちゃくちゃ売れている』として、その先輩芸人の関西弁ま