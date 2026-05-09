女優の芦田愛菜が公式アンバサダーを務め、2027年3月に神奈川県横浜市で開幕予定の「国際園芸博覧会（GREEN×EXPO）」で、来場者の移動に使用されるシャトルバスに国産電気自動車（EV）が導入されることになった。5月8日付の読売新聞が報じている。「同紙によると、EVバスと燃料電池バスの計90台が、最寄り駅から約2km離れた園芸博会場までの来場者輸送のおもな手段になるとしています」（社会部記者）同博覧会協会の担当者は