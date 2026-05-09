5月2日、横浜で開催された「第4回横浜国際映画祭」に、さわやかなミントグリーンのドレス姿で登場したのは、“令和の白ギャル”ことタレントのゆうちゃみだ。大勢の観客が詰めかけたレッドカーペットでは、笑顔で手を振りながらピースサインを見せるなど、終始、サービス精神たっぷりだった。「北川景子さんや黒島結菜さん、宮沢りえさんなど、名だたる俳優陣が出席するなか、歓声にピースサインで応え、ゆうちゃみさんはかなり