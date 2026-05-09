ホワイトソックスの村上宗隆の評価が、日に日に高まっている。5月8日（日本時間）までに放った本塁打は14本。15本を記録しているヤンキースのアーロン・ジャッジと、本塁打数のデッドヒートを繰り広げている。「逆境に強い男なんですよ、ムネは」そう語るのは、ヤクルトで12年間、外野手としてプレーし、村上の入団当時から公私ともに親交が深い、上田剛史氏だ。「いまの（ホワイトソックスとの）契約は、まわりが期待していた