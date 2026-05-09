トランプ米大統領によるイラン攻撃をきっかけに、原油価格の高騰や物流の混乱は、世界に広がっている。英国・ロンドンに暮らすシンガー・ソングライターの小林明子に、現地のリアルな現状を聞いた（以下、本人談）。※私にとっていちばん大きかったのは、日本への渡航への影響でした。ちょうど仕事で帰国するタイミングと重なってしまったからです。ヨーロッパから日本へは直行便もありますが、中東経由の便が一般的で、料金も