夜のコンビニに向かう途中でキミちゃんの姿を見かけたが…。【漫画】「娘の友だちは放置子？」を読むXやInstagramで体験談をもとにした漫画を発信しているエェコ(@nakiri_aik)さん。ご近所トラブルや子育ての現場で起きた出来事を描き、読者からは「自分の周りでもありそう」「どう対応すればいいのか考えさせられる」といった声が寄せられている。今回紹介するのは、ママ友が実際に体験した出来事をもとにした「娘の友だちは放置