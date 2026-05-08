娘の友だちが“放置子”だったら!?「なぜ裸足なの？」身近にあった放置子問題…気づきは小さな違和感だった【作者に聞く】
【漫画】「娘の友だちは放置子？」を読む
XやInstagramで体験談をもとにした漫画を発信しているエェコ(@nakiri_aik)さん。ご近所トラブルや子育ての現場で起きた出来事を描き、読者からは「自分の周りでもありそう」「どう対応すればいいのか考えさせられる」といった声が寄せられている。今回紹介するのは、ママ友が実際に体験した出来事をもとにした「娘の友だちは放置子？」だ。
本作は、エェコさんのママ友が体験した出来事をベースに描かれている。「放置子」という言葉自体は知っていたものの、「まさか自分の身近でも起きている問題だとは思わず、聞いた時はビックリしました」と振り返る。特別な場所の話ではなく、日常のすぐ隣にある問題として浮かび上がる。
■夜の住宅街で見かけた彼女は裸足だった！
物語は、娘との“ご褒美アイス”を買いに出かける何気ない金曜の夜から始まる。その途中、住宅街を走る一人の女の子の姿を目撃する。最初は「運動会の練習かな？」と思う程度だったが、娘が「裸足」であることに気づいたことで空気が一変する。
「もし娘さんが裸足に気がつかなかったら…と思うとゾッとする」と語られるように、ほんの小さな違和感が重大な気づきにつながっていく。
■これまでの違和感の正体が明らかになっていく
この出来事をきっかけに、女の子(キミちゃん)と娘(チヨちゃん)のこれまでの関係が徐々に明らかになっていく。なぜ夜に裸足で走っていたのか――その背景には何があったのか。日常の延長にあるはずの子ども同士の関係が、次第に不穏な輪郭を帯びていく構成となっている。
■「同じように悩んだことが」読者の共感も広がった
作品には「私の知り合いの話かと思った」「同じようなトラブルに悩んだことがある」「こういう場合どう対応すればいいのか迷う」といった声が寄せられている。誰にでも起こり得る出来事として、多くの読者が自分事として受け止めている点が印象的だ。
取材協力：エェコ(@nakiri_aik)
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