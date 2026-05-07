（台北中央社）最大野党・国民党の鄭麗文（ていれいぶん）主席（党首）が自民党青年局の訪問団との面会を拒否したと一部メディアで報じられたのを受け、国民党幹部は6日、「実際の状況は（報道内容と）非常に大きな開きがある」と事実関係を否定した。局長の平沼正二郎衆院議員を団長とする自民党青年局の訪問団は2日から6日までの日程で訪台していた。一行は滞在中、頼清徳（らいせいとく）総統や林佳竜（りんかりゅう）外交部長