体調不良を押し切って出張へ。しかしプレゼン直後に突然身体が動かなくなってしまった！【漫画】体が動かない、ご飯が食べられない、鼻血…夫を襲った病気の症状とは夫の体調不良から始まった、予想外の闘病生活。その一部始終を描いた漫画「危ない夫の心臓」が、読者の間で「参考になった」と反響を呼んでいる。作品を手がけたのは、Instagramやブログでコミックエッセイを発信するやよいかめ(@yayoi_kame)さん。自身や家族の経験