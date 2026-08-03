Q. 同僚が30代なのに熱中症で搬送されました。できることはありますか？Q. 「同僚がまだ30代なのに熱中症で搬送されました。こまめに水を飲んでいたのに、突然具合が悪くなってしまったそうです。水分補給を十分にしていても、熱中症は防げないのでしょうか？ 暑い時間帯になるべく外に出ないのが一番ということは分かっていますが、そうもいきません。何かいい予防法があれば知りたいです」 お金は貯まったけど……健康維持費を削