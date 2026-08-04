海外のみならず、日本でもタトゥーを入れるアーティストや芸能人が増え、SNSなどでもたびたび話題になっている。個人ファンクラブ「さと島」をオープンした大野智（45）が7月8日に公開した告知動画で大胆なタトゥーを披露したことも記憶に新しい。果たして、現代の日本人はタトゥーをどのように受け止めているのか。今回、20代から60代以上の男女計200名、各世代40名ずつを対象にアンケートを実施。 タトゥーの賛否からわが子