先月の宇土市長選挙で無投票で初当選した、光井正吾 新市長が30日、初登庁しました。就任式では、およそ100人の職員を前に「大きな課題である人口減少を食い止めるためには、チームで動く必要がある。それぞれの立場で何ができるか、知恵を出し行動してほしい」と挨拶しました。その後の記者会見では、宇土市の情報発信やプロモーションにも力を入れたいと話しました。