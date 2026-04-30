中国の自動車メーカー「吉利汽車（Geely）」は28日にフランス・パリで開催したイベントで、プラグインハイブリッドカー（PHV）SUVの「StarrayEM-i」を含む電気自動車2車種の販売をフランスで始めることを発表した。（提供/人民網日本語版・編集/KN）