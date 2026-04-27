辛さやしびれ系グルメが人気を集める今、注目したい新商品が登場。「四川料理しびれ王 カップ酸辣湯」は、酢の酸味にこしょうと唐辛子の辛みを重ねた“酸っぱ旨辛スープ”が魅力の一杯です。さらに、もちもち食感のさつまいも春雨の平麺を合わせ、1食293kcalのヘルシー設計に。満足感も美味しさも妥協したくない方にぴったりの新作です♡ 本場感あふれる酸っぱ旨辛スープ 「四川料理しびれ王 カップ