山梨の豊かな自然に包まれながら、初夏にぴったりの爽やかな一杯を楽しめる季節限定イベントが開催される。2026年4月29日(祝)から6月30日(火)まで、サントリー登美の丘ワイナリーにて「初夏の爽やか甲州フェア」を実施。新緑がきらめくこの季節、ブドウ畑の向こうに広がる山々を眺めながら、甲州ワインの魅力を“体験”として楽しめる多彩なコンテンツがそろう。【画像】日本固有のブドウ品種「甲州」ワインの味わいチャートサント