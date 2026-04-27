飲み比べや絶景ツアーも！ブドウ畑×南アルプスを望む登美の丘ワイナリーで「初夏の爽やか甲州フェア」
山梨の豊かな自然に包まれながら、初夏にぴったりの爽やかな一杯を楽しめる季節限定イベントが開催される。2026年4月29日(祝)から6月30日(火)まで、サントリー登美の丘ワイナリーにて「初夏の爽やか甲州フェア」を実施。新緑がきらめくこの季節、ブドウ畑の向こうに広がる山々を眺めながら、甲州ワインの魅力を“体験”として楽しめる多彩なコンテンツがそろう。
【画像】日本固有のブドウ品種「甲州」ワインの味わいチャート
■人気スポットで甲州ワインの魅力に触れる
東京から日帰りで訪れやすい山梨県甲斐市に位置するサントリー登美の丘ワイナリー。南アルプスを望む高台に広がるブドウ畑と美しい景観が魅力で、100年以上にわたりワイン造りを続けてきた日本を代表するワイナリーの1つ。見学やテイスティングを通して、その味わいと歴史に触れられる人気スポットだ。そんな登美の丘ワイナリーで開催されるのが「初夏の爽やか甲州フェア」だ。
ワインショップには、期間限定で「甲州ワイン特設コーナー」が登場。約10年前から日本固有のブドウ品種「甲州」世界基準の白ワインを造る取組みをスタートさせた登美の丘ワイナリー。2024年には、世界的な権威のあるワインコンクール「デキャンター・ワールド・ワイン・アワード2024」において、「登美 甲州 2022」が同アワード最高位の賞である「Best in Show」を受賞。さらに「登美の丘 甲州 2022」が金賞を「甲州 日本の白 2021」、「甲州 日本の白 2022」それぞれが銀賞を受賞。そんな登美の丘ワイナリーをはじめ、さまざまな産地で造られた甲州ワインが並び、飲み比べる前に“選ぶ楽しさ”も味わえる。
さらにテイスティングカウンターでは、45ミリリットルずつ3種類のワインを楽しめる「甲州ワイン飲み比べフライト」(2300円)を実施。冷涼な長野県立科町のすっきりとした「甲州」と、「登美の丘」ならではの厚みのある味わいを飲み比べることで、産地ごとの個性を体感できる。
金・土・日・祝日やGW期間には、数量限定でワインに合う軽食をセットにした「甲州マリアージュプレート」(1200円)も登場し、食事とのマリアージュも楽しめる。「甲州ワイン飲み比べフライト」とセットにすると併せて3300円に！
「甲州ワイン飲み比べフライト」
テイスティングワイン
1 立科町 甲州 冷涼地育ち2023｜ワインのみらい(45ミリリットル)
2 登美の丘 甲州 2023(45ミリリットル)
3 登美 甲州 2023(45ミリリットル)
価格：2300円
「甲州マリアージュプレート」
価格：1200円※ワイン飲み比べフライトとのセットは3300円
■GWだけの特別ツアーから、人気の定番ツアーまで
普段は金・土・日・祝日に甲府駅南口からワイナリーまで運行されている無料シャトルバスが、GW期間(4月29日(祝)〜5月6日(振休))は、毎日運行される。電車＋シャトルバスでワイナリーへ行くと、帰りの運転や渋滞の心配をすることなくワインの試飲を楽しめるので、おすすめだ。
登美の丘ワイナリーでは、広大な敷地をバスで巡りながらのワイナリーツアーを通年で実施しているが、この「初夏の爽やか甲州フェア」期間限定中の特別ツアーも用意されている。
■標高約600メートルから周囲の名峰を望む！眺望台バスツアー
GW限定で開催される「眺望台バスツアー」では、ワイナリー内で最も標高の高い場所へバスで移動。ブドウ畑と南アルプスの山々が連なる絶景を眺めながら、甲斐市とのコラボレーションから生まれたオリジナルワイン「甲斐 白 2022」のテイスティングを楽しめる贅沢な内容となっている。
■開催日：2026年4月29日(祝)〜5月6日(振休)
■開催時間：10時45分 / 14時45分 / 15時40分【所要時間40分】
■参加費：1000円※20歳未満の人は無料
※要事前予約
■初夏のワイナリーウォークツアー 〜新緑のブドウ畑で味わう甲州ワイン〜
5月16日(土)以降の金・土・日・祝日には、「初夏のワイナリーウォークツアー」を実施。活気あふれるブドウ畑を実際に歩きながら、栽培のこだわりや土地の特徴に触れることができる。
ツアーの締めくくりにはワイナリーを代表する甲州ワイン「登美の丘 甲州 2023」のテイスティングも用意されている。
■開催日：フェア期間中5月16日(土)以降の金・土・日・祝日
■開催時間：10時30〜 / 15時30〜【所要時間40分】
■参加費：1人1500円※20歳未満の人は無料
※要事前予約
■定番ツアーで知る、100年続くワイン造り
定番の「FROM FARM登美の丘ワイナリーツアー」も実施されている。広大な敷地内をバスで巡りながら、100年以上続くワイン造りの歴史や実際の仕込工程の現場などを見学しながら、こだわりに触れることができる。こちらは水曜日を除く毎日開催されている、要事前予約。
■開催日：水曜日を除く毎日
■開催時間：月・火・木10時40〜 / 14時40〜、金・土・日・祝日・4月30日(木)11時15分〜 / 13時00分〜【所要時間80分】
■参加費：3000円
※要事前予約
※20歳未満の人(乳幼児含む)の同席、参加不可
■ワインと楽しむ初夏グルメも充実
期間中の金・土・日・祝日およびGWには、「The CAFE L.D.K」が出店。軽食とともに甲州ワインを気軽に楽しめるほか、富士見テラスのソファでくつろぎながら過ごす時間も格別だ。
さらにGW期間にはキッチンカーも登場し、屋外での開放的な食事シーンを演出。ワインとともに味わうことで、初夏のひとときがより豊かに広がる。
■自然とワインに包まれる、“体験型フェア”
ワインを「飲む」だけでなく、「選ぶ」「学ぶ」「歩く」「眺める」といった多彩な楽しみ方ができる今回のフェア。新緑の自然に包まれながら、甲州ワインの魅力を五感で味わえる時間は、日常を離れてリフレッシュしたい人にもぴったりだ。
初夏の登美の丘で、自分のペースで楽しむ“ほどける時間”を過ごしてみてはいかがだろうか。
初夏の爽やか甲州フェア
会場：サントリー登美の丘ワイナリー
期間：2026年4月29日(祝)〜6月30日(火)
営業時間：10時〜17時(最終受付16時30分)
※GW期間および金・土・日・祝日は、甲府駅南口「貸切バス専用のりば」から無料シャトルバスの運行あり
※バスの利用者が定員に達した場合は乗車できない場合あり
サントリー登美の丘ワイナリー
住所：山梨県甲斐市大垈(おおぬた)2786
電話：0551-28-7311(受付時間9時30分〜16時30分)
時間：10時〜17時(最終入場16時30分)
休み：水、年末年始、その他休業あり
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
【画像】日本固有のブドウ品種「甲州」ワインの味わいチャート
東京から日帰りで訪れやすい山梨県甲斐市に位置するサントリー登美の丘ワイナリー。南アルプスを望む高台に広がるブドウ畑と美しい景観が魅力で、100年以上にわたりワイン造りを続けてきた日本を代表するワイナリーの1つ。見学やテイスティングを通して、その味わいと歴史に触れられる人気スポットだ。そんな登美の丘ワイナリーで開催されるのが「初夏の爽やか甲州フェア」だ。
ワインショップには、期間限定で「甲州ワイン特設コーナー」が登場。約10年前から日本固有のブドウ品種「甲州」世界基準の白ワインを造る取組みをスタートさせた登美の丘ワイナリー。2024年には、世界的な権威のあるワインコンクール「デキャンター・ワールド・ワイン・アワード2024」において、「登美 甲州 2022」が同アワード最高位の賞である「Best in Show」を受賞。さらに「登美の丘 甲州 2022」が金賞を「甲州 日本の白 2021」、「甲州 日本の白 2022」それぞれが銀賞を受賞。そんな登美の丘ワイナリーをはじめ、さまざまな産地で造られた甲州ワインが並び、飲み比べる前に“選ぶ楽しさ”も味わえる。
さらにテイスティングカウンターでは、45ミリリットルずつ3種類のワインを楽しめる「甲州ワイン飲み比べフライト」(2300円)を実施。冷涼な長野県立科町のすっきりとした「甲州」と、「登美の丘」ならではの厚みのある味わいを飲み比べることで、産地ごとの個性を体感できる。
金・土・日・祝日やGW期間には、数量限定でワインに合う軽食をセットにした「甲州マリアージュプレート」(1200円)も登場し、食事とのマリアージュも楽しめる。「甲州ワイン飲み比べフライト」とセットにすると併せて3300円に！
「甲州ワイン飲み比べフライト」
テイスティングワイン
1 立科町 甲州 冷涼地育ち2023｜ワインのみらい(45ミリリットル)
2 登美の丘 甲州 2023(45ミリリットル)
3 登美 甲州 2023(45ミリリットル)
価格：2300円
「甲州マリアージュプレート」
価格：1200円※ワイン飲み比べフライトとのセットは3300円
■GWだけの特別ツアーから、人気の定番ツアーまで
普段は金・土・日・祝日に甲府駅南口からワイナリーまで運行されている無料シャトルバスが、GW期間(4月29日(祝)〜5月6日(振休))は、毎日運行される。電車＋シャトルバスでワイナリーへ行くと、帰りの運転や渋滞の心配をすることなくワインの試飲を楽しめるので、おすすめだ。
登美の丘ワイナリーでは、広大な敷地をバスで巡りながらのワイナリーツアーを通年で実施しているが、この「初夏の爽やか甲州フェア」期間限定中の特別ツアーも用意されている。
■標高約600メートルから周囲の名峰を望む！眺望台バスツアー
GW限定で開催される「眺望台バスツアー」では、ワイナリー内で最も標高の高い場所へバスで移動。ブドウ畑と南アルプスの山々が連なる絶景を眺めながら、甲斐市とのコラボレーションから生まれたオリジナルワイン「甲斐 白 2022」のテイスティングを楽しめる贅沢な内容となっている。
■開催日：2026年4月29日(祝)〜5月6日(振休)
■開催時間：10時45分 / 14時45分 / 15時40分【所要時間40分】
■参加費：1000円※20歳未満の人は無料
※要事前予約
■初夏のワイナリーウォークツアー 〜新緑のブドウ畑で味わう甲州ワイン〜
5月16日(土)以降の金・土・日・祝日には、「初夏のワイナリーウォークツアー」を実施。活気あふれるブドウ畑を実際に歩きながら、栽培のこだわりや土地の特徴に触れることができる。
ツアーの締めくくりにはワイナリーを代表する甲州ワイン「登美の丘 甲州 2023」のテイスティングも用意されている。
■開催日：フェア期間中5月16日(土)以降の金・土・日・祝日
■開催時間：10時30〜 / 15時30〜【所要時間40分】
■参加費：1人1500円※20歳未満の人は無料
※要事前予約
■定番ツアーで知る、100年続くワイン造り
定番の「FROM FARM登美の丘ワイナリーツアー」も実施されている。広大な敷地内をバスで巡りながら、100年以上続くワイン造りの歴史や実際の仕込工程の現場などを見学しながら、こだわりに触れることができる。こちらは水曜日を除く毎日開催されている、要事前予約。
■開催日：水曜日を除く毎日
■開催時間：月・火・木10時40〜 / 14時40〜、金・土・日・祝日・4月30日(木)11時15分〜 / 13時00分〜【所要時間80分】
■参加費：3000円
※要事前予約
※20歳未満の人(乳幼児含む)の同席、参加不可
■ワインと楽しむ初夏グルメも充実
期間中の金・土・日・祝日およびGWには、「The CAFE L.D.K」が出店。軽食とともに甲州ワインを気軽に楽しめるほか、富士見テラスのソファでくつろぎながら過ごす時間も格別だ。
さらにGW期間にはキッチンカーも登場し、屋外での開放的な食事シーンを演出。ワインとともに味わうことで、初夏のひとときがより豊かに広がる。
■自然とワインに包まれる、“体験型フェア”
ワインを「飲む」だけでなく、「選ぶ」「学ぶ」「歩く」「眺める」といった多彩な楽しみ方ができる今回のフェア。新緑の自然に包まれながら、甲州ワインの魅力を五感で味わえる時間は、日常を離れてリフレッシュしたい人にもぴったりだ。
初夏の登美の丘で、自分のペースで楽しむ“ほどける時間”を過ごしてみてはいかがだろうか。
初夏の爽やか甲州フェア
会場：サントリー登美の丘ワイナリー
期間：2026年4月29日(祝)〜6月30日(火)
営業時間：10時〜17時(最終受付16時30分)
※GW期間および金・土・日・祝日は、甲府駅南口「貸切バス専用のりば」から無料シャトルバスの運行あり
※バスの利用者が定員に達した場合は乗車できない場合あり
サントリー登美の丘ワイナリー
住所：山梨県甲斐市大垈(おおぬた)2786
電話：0551-28-7311(受付時間9時30分〜16時30分)
時間：10時〜17時(最終入場16時30分)
休み：水、年末年始、その他休業あり
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。