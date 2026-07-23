女優の奥菜恵が、２３日までに更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「街録ｃｈ〜あなたの人生、教えて下さい〜」に出演。しんどかった時期を明かした。奥菜は２００９年に一般人男性と結婚し、長女と次女を出産。１５年に離婚し、翌１６年に俳優の木村了と再婚した。シングルマザーの期間を振り返って、「その時は一番大変だったと思う。何しててもちょっとしんどかった時期だった」という。たとえば「公園に行っても目に映