コロワイドグループの株式会社フレッシュネスは、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、2026年4月22日（水）より、「パクチーチキンバーガー カオマンガイ」と「パクチーチキンバーガー バインミー」を期間限定で発売する。■パクチーバーガー総選挙で選ばれた、タイの屋台料理「カオマンガイ」を表現した新商品登場！約1万人のパクチニストが参加した「パクチーバーガー総選挙」では、これまで販売してきた人気商