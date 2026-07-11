大台に王手をかけた。武豊騎手＝栗東・フリー＝は７月１１日、アスクケンタッキー（牡３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父グッドマジック）に騎乗した函館１０Ｒ・ＨＴＢ杯（３歳上２勝クラス、芝１２００メートル）で１着になり、ＪＲＡ、地方、海外を含めて４９９９勝。通算５０００勝にマジック１とした。勝ち時計は１分８秒８（稍重）。２番人気の同馬は今回が初めての芝のレース。好スタートを決めて先手を奪い、そのまま逃げ切