女優・吉岡美穂（46）が10日放送のABEMA「ダマってられない女たち」に出演。今年1月に離婚を公表した元夫で「SHAZNA」のボーカルIZAM（54）との現在の関係性について語った。吉岡は現在もIZAMと同居していることを公表。大学生の長男、高校生の次男はそれぞれ1人暮らし、寮で生活しているそうで、吉岡、IZAM、長女の3人で同居生活を送っているという。子供たちには「（離婚前より）仲良くなったよね」と言われると明かし、「