イランのガリバフ国会議長は10日、アメリカが停戦合意を破棄しても防衛する準備ができておりイランの降伏という形で戦闘が終結することはないと強調しました。アメリカとの戦闘終結に向けた交渉団を率いるガリバフ国会議長は10日、トランプ大統領が「停戦は終わった」と発言したことを念頭にアメリカが合意を破棄しても「総力を挙げて防衛する準備ができている」と強調しました。そのうえでガリバフ氏は断固としてアメリカに抵抗す