ベルギー代表GKティボー・クルトワ（レアル・マドリード／スペイン）が、同代表から退く可能性があることを明かした。10日、スペイン紙『アス』が伝えている。FIFAワールドカップ2026・準々決勝が10日に行われ、ベルギー代表はスペイン代表と対戦。30分にファビアン・ルイスに先制点を許すと、41分にはシャルル・デ・ケテラーレが同点弾を決めたものの、88分にミケル・メリーノに決勝点を奪われ、1−2で敗れて敗退となった。