阪神の近本光司外野手が１１日、１軍に合流。また、イーストン・ルーカス投手が１軍の試合前練習に参加した。近本は４月２６日の広島戦（甲子園）で死球を受け、左手首を骨折。今月７日のファーム・広島戦（ＳＧＬ）で実戦復帰を果たし、同１０日のオリックス戦（杉本商事）では復帰後３戦１０打席目にして初安打を放っていた。ルーカスは開幕３戦未勝利で降格。５月１０日に「腰部の疲労骨折」と診断を受け、実戦から遠ざか