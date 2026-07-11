１０日午後１時頃、栃木県鹿沼市加園の市立加蘇中学校の校庭で、猿の群れがいるのを教員が見つけ、鹿沼署に通報した。学校などによると、ニホンザルとみられる約２０匹の群れが校庭の西側から東側の裏山方向に約３０分間かけて移動して行ったという。当時は給食と休憩の時間で、校庭に生徒らはおらず、けが人はなかった。同校では６月下旬にも約４０匹の猿の群れが出没しており、松島良知教頭は「改めて生徒には猿を見かけて