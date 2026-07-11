イングランド代表のエースＦＷケインが、トランプ米大統領とゴルフしたことを明かした。１０日（日本時間１１日）に準々決勝ノルウェー戦の前日会見に出席。「彼と一緒にゴルフをした。すごく上手だった」と話した。６日にトランプ氏が「ケインは素晴らしい選手だ。ゴルフを一緒にして、とても好きになった」と発言し、２人の関係性が注目されていた。大一番を前に、何かと話題のトランプ氏との関係を問われたケインは「１８か