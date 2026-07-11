【パリ＝上地洋実】スペイン紙エル・パイスによると、熱波による猛暑に見舞われているスペイン南部で９日、大規模な山火事が発生した。１０日時点で少なくとも１２人が死亡し、２３人が行方不明になっている。軍や消防隊が消火活動を続けており、約１４００人が避難を余儀なくされている。山火事が発生したのはスペイン南部アンダルシア州のアルメリア近郊。このほか、４人の重傷者を含む８人が負傷し、５０００ヘクタールが焼