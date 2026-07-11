戦後日本を代表するピアニストの一人として国際的に活躍した室井摩耶子（むろい・まやこ）さんが５日、老衰のため都内の自宅で死去した。１０５歳だった。告別式は近親者で済ませた。東京出身。東京音楽学校（現東京芸術大）で名教師クロイツァーに学び、１９４５年にデビュー。戦後、本格的に活動を始め、５５年公開の映画「ここに泉あり」にピアニスト役で出演した。５６年に渡欧して巨匠ケンプに師事後、ベルリンを拠点に活