戦後日本を代表するピアニストの一人として国際的に活躍した室井摩耶子（むろい・まやこ）さんが５日、老衰のため都内の自宅で死去した。１０５歳だった。告別式は近親者で済ませた。東京出身。東京音楽学校（現東京芸術大）で名教師クロイツァーに学び、１９４５年にデビュー。戦後、本格的に活動を始め、５５年公開の映画「ここに泉あり」にピアニスト役で出演した。５６年に渡欧して巨匠ケンプに師事後、ベルリンを拠点に活
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 機内でバッテリー発煙 外に投棄
- 2. 大学生 70キロ送り届け感謝状
- 3. 佐藤への言葉「ハラスメント」
- 4. 不妊に悩む43歳「強姦魔」へ転落
- 5. 不倫相手の車パンク 消防士逮捕
- 6. 佐藤健と共演で「身長差」話題
- 7. ワキから下が丸見え 謎の流行
- 8. 渡部巡る投稿 元芸人の社長謝罪
- 9. 「やめて」と言われても刺し続け…「犯行後も血だらけの女性を撮影」 配信中の女性殺害 44歳男に懲役20年求刑
- 10. 渡部建巡る投稿 異例の抗議声明
- 1. 機内でバッテリー発煙 外に投棄
- 2. 大学生 70キロ送り届け感謝状
- 3. 不妊に悩む43歳「強姦魔」へ転落
- 4. 不倫相手の車パンク 消防士逮捕
- 5. 「やめて」と言われても刺し続け…「犯行後も血だらけの女性を撮影」 配信中の女性殺害 44歳男に懲役20年求刑
- 6. 児童の足盗撮 小学校教諭を免職
- 7. 旧ツイッター「完全終了」か
- 8. 吊り橋をバイク走行か 客に注意
- 9. 「白木屋」や「魚民」減ったワケ
- 10. 学校で私服洗濯した教員の評判
- 1. れいわが給与未払い? 元党員告発
- 2. もはや赤の他人? 旧宮家に驚き
- 3. 三笘の事故「魔の交差点」だった
- 4. 幸福の科学番組 BPOが審議入り
- 5. 女性がわんこそば517杯の衝撃
- 6. ハハハッ 山本氏辞任で党大揺れ
- 7. 熟年夫婦の85%がレス?切実な相談
- 8. 駅もねぇ国道ねぇ 陸の孤島検証
- 9. 男児の裸撮影 75歳元教諭の動機
- 10. 片面だけカラー包装 意外な反響
- 1. 日本に満足も帰国 女性語る懸念
- 2. 32人が13歳少女に性的暴行か 印
- 3. トランプ氏暗殺なら爆撃 けん制
- 4. 「スタバ行かなきゃ」韓国で炎上
- 5. ギリシャ発旅客機 窓壊れ危機に
- 6. 中国学者ら 比北端島を領有主張
- 7. トランプT1 Pixelと比べ見劣り
- 8. ゼレンスキー氏 三菱重工に期待
- 9. 黒人男性 独立記念日に島で死亡
- 10. トランプ氏 暗殺なら爆撃と警告
- 1. スリコの新作 意外な欠点あった
- 2. 猛暑対策 移動式クーラーが人気
- 3. 異例のラスト SMAPと嵐の違い
- 4. 雇える訳ない! 履歴書を握り潰す
- 5. 中国富裕層が日本「逃亡」選択か
- 6. ヨーカドー 閉店続出→復活の訳
- 7. 投資で増えたお金に社会保険料までかかります。特定口座を使い続ける人が知るべき変更点を解説します！
- 8. 母に仕送り5万円 後悔した理由
- 9. 株価復調ある? イオン決算を解説
- 10. 楽天など還元改悪 確認すべき点
- 1. 山崎実業「tower」がSALE価格に
- 2. Amazonセール カップ麺が半額に
- 3. ザ・ノース・フェイス最大46%OFF
- 4. TAKEO KIKUCHIが最大60%OFFに
- 5. モンベルがAmazonで最大42%OFFに
- 6. adidasのシューズが最大60%OFFに
- 7. iPhone 16eがAmazonで最大22%OFF
- 8. Amazonで日焼け止めが52%OFFに
- 9. プライムデー開始 狙い目商品は?
- 10. リカバリ服「BAKUNE」が20％OFF
- 1. 村主章枝さん 国際結婚を発表
- 2. 敬斗と親密? モデルに辛酸な過去
- 3. 大谷翔平、MLB球宴の欠場が決定
- 4. ハーランドの苦言に世界が同調
- 5. 大谷ボブルヘッド日 5万人割れ
- 6. マジかよ…大谷の悲報に列島落胆
- 7. ブラジル代表のW杯敗退を謝った
- 8. ハーランドのヘアゴム 完売御礼
- 9. キケ「トランプ氏拒絶」のワケ
- 10. 怪物FWに激似? モデルが話題に
- 1. 佐藤への言葉「ハラスメント」
- 2. 佐藤健と共演で「身長差」話題
- 3. 渡部巡る投稿 元芸人の社長謝罪
- 4. 渡部建巡る投稿 異例の抗議声明
- 5. 大物劇作家登場で佐藤二朗変化か
- 6. 橋本愛 ハラスメント公表の覚悟
- 7. 山本太郎氏 注目集めた「異変」
- 8. 山里に「様子おかしい」ツッコミ
- 9. 毎回…鈴鹿央士が驚くこと明かす
- 10. 林真理子 佐藤二朗の味方を宣言
- 1. ワキから下が丸見え 謎の流行
- 2. 才能だ! 蒼井優の娘に驚きの声
- 3. 亡くなった愛犬への対応批判続出
- 4. 昭和理論で3歳を叱責 義父の末路
- 5. UNIQLO値下げ服を着て気づいた事
- 6. 60代女性が考える心地よい暮らし
- 7. 10キロくらい走って…坂本氏秘話
- 8. 40歳迎え性欲が減退 余裕がない
- 9. 意外と知らない？パンを食べても太らない「3つの鉄則」食べる順番だけじゃダメな理由
- 10. 血糖値を下げダイエット 神食材